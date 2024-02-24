Прибалтике предрекли роль плацдарма для войны Запада с Россией

Global Look Press/Victor Lisitsyn Эстонию, Литву и Латвию приучают к мысли о неизбежной "оккупации" их территорий Россией, поэтому в будущем Прибалтика может занять место Украины в борьбе Запада с Москвой, заявил политолог Дмитрий Родионов в блоге на сайте РЕН ТВ.
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