Прибалтике предрекли роль плацдарма для войны Запада с Россией

Global Look Press/Victor Lisitsyn Эстонию, Литву и Латвию приучают к мысли о неизбежной "оккупации" их территорий Россией, поэтому в будущем Прибалтика может занять место Украины в борьбе Запада с Москвой, заявил политолог Дмитрий Родионов в блоге на сайте РЕН ТВ.