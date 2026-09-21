На Кубани запустили навигатор с 270 научными услугами для бизнеса

Кубанский научный фонд запустил в Краснодарском крае сервис «Технологический навигатор Кубани», в каталоге которого представлены 36 научных подразделений из 14 вузов и научных центров региона, оказывающих свыше 270 услуг по 27 направлениям.
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