Тхэквондист Храмцов обвинил игрока "Реала" Винисиуса в неуважении к фанатам

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который является известным болельщиком "Манчестер Юнайтед" и внимательно следит за зарубежным футболом, рассказал в интервью "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии