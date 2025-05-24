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Тхэквондист Храмцов обвинил игрока "Реала" Винисиуса в неуважении к фанатам

Тхэквондист Храмцов обвинил игрока "Реала" Винисиуса в неуважении к фанатам

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который является известным болельщиком "Манчестер Юнайтед" и внимательно следит за зарубежным футболом, рассказал в интервью "Газете.

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