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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Максимов: «Если нас вернут на международную арену в 2025-м, мы будем готовы. Если не вернут, у нас хорошие турниры в России, но их надо улучшать»

С марта 2022 года россияне не допускаются до стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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