Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Нужно слушать, что говорит Путин, он не блефует, — экс-аналитик ЦРУ (ВИДЕО)

Нужно слушать, что говорит Путин, он не блефует, — экс-аналитик ЦРУ (ВИДЕО)

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседу с бывшим коллегой, а ныне участником общества «Ветераны разведки за здравомыслие» Рэем Макговерном заявил, что необходимо прислушиваться к тому, что говорит президент России Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Это уже банальность,но... ,Путин никогда не лжёт(иногда просто не всё говорит),всегда нужно прислушиваться(с пониманием) к нему,и лучше соглашаться,потому что второе,и дальнейшие предложения на порядок хуже(для Вас),Путин человек слова,если сказал что Вы ВСЕ сдохнете(в определённой ситуации,как предсказание),так оно и будет,последний джентльмен,и христианин среди мировых руководителей,последний защитник традиционных ценностей на Земле(и Россия как оплот),и к сожалению,к некоторым очень добр,как православный,и всепрощающ.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх