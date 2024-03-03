Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседу с бывшим коллегой, а ныне участником общества «Ветераны разведки за здравомыслие» Рэем Макговерном заявил, что необходимо прислушиваться к тому, что говорит президент России Владимир Путин.
Нужно слушать, что говорит Путин, он не блефует, — экс-аналитик ЦРУ (ВИДЕО)
Комментарии
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Вик Норд
Это уже банальность,но... ,Путин никогда не лжёт(иногда просто не всё говорит),всегда нужно прислушиваться(с пониманием) к нему,и лучше соглашаться,потому что второе,и дальнейшие предложения на порядок хуже(для Вас),Путин человек слова,если сказал что Вы ВСЕ сдохнете(в определённой ситуации,как предсказание),так оно и будет,последний джентльмен,и христианин среди мировых руководителей,последний защитник традиционных ценностей на Земле(и Россия как оплот),и к сожалению,к некоторым очень добр,как православный,и всепрощающ.
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