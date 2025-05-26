Военкор Сладков: возвращенных из плена бойцов не нужно считать героями

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что возвращенные из плена бойцы российской армии не заслуживают статуса героев и не должны встречаться с излишним информационным шумом.
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