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На авиасалоне МАКС пройдет презентация военной драмы Летчик Рената Давлетьярова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Презентацию драматического военного фильма "Летчик" Рената Давлетьярова с Петром Федоровым в главной роли проведут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в пятницу, проект выйдет в широкий прокат 4 ноября.

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