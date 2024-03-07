Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    не верь бабе,турку и непьющему (Пётр Первый)Путин рассказал, ...
  • Харченко Александр
    С моей точки зрения,Лена начинает дистанцироваться от потенциального смертникаДжабаров объяснил...
  • Сергей Oблезов
    Все как всегда, шаг вперед и пять назад! И нас, как всегда обманут! От врагов нужно безжалостно избавляться!В Госдуме рассказ...

Башанкаев рассказал, как женщинам сохранить красоту и здоровье

Башанкаев рассказал, как женщинам сохранить красоту и здоровье

К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет. Женщины уже сейчас живут дольше, чем мужчины, а продлить активную и счастливую жизнь поможет внимательное отношение к своему здоровью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх