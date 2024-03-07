Башанкаев рассказал, как женщинам сохранить красоту и здоровье

К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет. Женщины уже сейчас живут дольше, чем мужчины, а продлить активную и счастливую жизнь поможет внимательное отношение к своему здоровью.
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