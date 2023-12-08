«Яндекс» вошел в двадцатку ведущих разработчиков ИИ

В период с 2010 по 2023 годы компания опубликовала 246 научных статей об искусственном интеллекте, заняв по этому показателю 19 местоАналитическая компания Epoch составила рейтинг, проанализировав данные по размерам моделей и количеству и цитируемости научных публикаций на тему искусственного интеллекта.