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«Яндекс» вошел в двадцатку ведущих разработчиков ИИ

«Яндекс» вошел в двадцатку ведущих разработчиков ИИ

В период с 2010 по 2023 годы компания опубликовала 246 научных статей об искусственном интеллекте, заняв по этому показателю 19 местоАналитическая компания Epoch составила рейтинг, проанализировав данные по размерам моделей и количеству и цитируемости научных публикаций на тему искусственного интеллекта.

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