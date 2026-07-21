Российский «Триумф» ещё не продан, но уже прогремел на весь Ближний Восток

Юрий Ильинов

Секрет «Медведя»: раскрыт рецепт вечной молодости ракетоносца Ту-95МС Ту-95МС остаётся в строю спустя семь десятилетий. Для легендарного «Медведя» возраст не препятствие в работе. Стратегический ракетоносец Ту-95МС остаётся одним из наиболее известных самолётов дальней авиации России сегодня. Первый полёт легендарной машины состоялся ещё в 1952 году, однако эксплуатация продолжается после модернизаций. Самолёт регулярно выполняет дальние патрулирования, сохраняя способность действовать на огромных расстояниях без дозаправки. «Новые самолёты этого типа больше не строятся, однако существующий парк проходит глубокую модернизацию», – сообщает портал «Первый технический». Сколько «Медведей» в составе авиации По открытым оценкам, российская дальняя авиация располагает примерно 58 стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-95МСМ. Серийное производство завершилось ещё в 1992 году, поэтому пополнение осуществляется исключительно модернизацией имеющихся машин. Обновлённая версия Ту-95МСМ получила современные системы управления, новое радиоэлектронное оборудование и усовершенствованные двигатели. Также модернизация включает установку новых воздушных винтов и расширение возможностей применения современного вооружения. Какое вооружение несёт «Медведь» Основным оружием стратегического ракетоносца считаются крылатые ракеты большой дальности Х-101, Х-102 и более ранние Х-55. В зависимости от конкретной модификации самолёт способен нести до 16 крылатых ракет одновременно. Часть боекомплекта размещается внутри фюзеляжа на барабанной пусковой установке, остальные закрепляются под крыльями. Большая дальность современных крылатых ракет позволяет выполнять пуски на значительном удалении от предполагаемых целей. «Дальность полёта Х-101 превышает пять тысяч километров», – говорят эксперты. Почему самолёт продолжает использовать винты Главной особенностью Ту-95МС остаются четыре турбовинтовых двигателя НК-12 с соосными воздушными винтами. Именно такая конструкция сделала самолёт самым быстрым серийным турбовинтовым самолётом в мировой авиационной истории. Максимальная скорость достигает примерно 830 км/ч при высокой экономичности полёта. Благодаря особенностям силовой установки самолёт способен находиться в воздухе более 15 часов подряд. Дальность полёта превышает 10 тысяч километров без выполнения дозаправки, что остаётся важным преимуществом машины. Именно сочетание большой продолжительности полёта, модернизации оборудования и значительной дальности позволяет самолёту сохранять актуальность. Почему Ту-95МС продолжает оставаться востребованным Конструкция стратегического ракетоносца доказала высокую надёжность за десятилетия эксплуатации в различных условиях. Постоянное обновление оборудования позволяет адаптировать самолёт под современные требования дальней авиации. Несмотря на завершение производства более 30 лет назад, Ту-95МС остаётся важной частью российского парка стратегических ракетоносцев. История легендарного «Медведя» демонстрирует, что грамотная модернизация способна значительно продлить срок службы авиационной техники. В России значительно сократили объёмы производства двигателей для отечественных самолётов. показатели по выпуску авиамоторов в ближайшие два года снизятся в полтора раза. Стабилизировать ситуацию планируют к 2030 году. «Аэрофлот» намерен приобрести грузовые самолёты «Волга–Днепр», чтобы использовать их в качестве доноров запчастей для парка «Победы«