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Царьград

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Рейтер: Мерц и Райхе тайно прибыли в Киев в воскресенье

Рейтер: Мерц и Райхе тайно прибыли в Киев в воскресенье

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе совершили неожиданный визит в Киев в воскресенье, обсуждая вопросы экономического сотрудничества.

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