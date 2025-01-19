Тут-​то у всех рты и приоткрылись...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пишет Главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова:    Уходящий Байден произнёс прощальную речь, обращённую к нации, в которой поведал, что обеспечил Трампу мирную передачу власти, а также призвал США изменить Конституцию, чтобы ни один президент в будущем не смог избежать ответственности за совершённые во время срока преступления.

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