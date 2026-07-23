Еще один дебют: 30-летний арбитр из Ярославля впервые отработает на матче «Зенита» - с мощной столичной поддержкой

Первый матч «Зенита» в начинающейся уже завтра Альфа-Банк РПЛ обслужит бригада 30-летнего арбитра из Ярославля Андрея Прокопова, назначенного на игру с участием «сине-бело-голубых» впервые в карьере, сообщает официальный сайт петербуржцев.
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