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Спорт Уик-Энд

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Еще один дебют: 30-летний арбитр из Ярославля впервые отработает на матче «Зенита» - с мощной столичной поддержкой

Еще один дебют: 30-летний арбитр из Ярославля впервые отработает на матче «Зенита» - с мощной столичной поддержкой

Первый матч «Зенита» в начинающейся уже завтра Альфа-Банк РПЛ обслужит бригада 30-летнего арбитра из Ярославля Андрея Прокопова, назначенного на игру с участием «сине-бело-голубых» впервые в карьере, сообщает официальный сайт петербуржцев.

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