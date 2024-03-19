Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    Явно проплаченная, заказная провокационная статейка ! Обливающая грязью Социалистический строй и обеляющая тварей тип...Лекала революции ...
  • Робинзон Робинзонов
    Что же это за государсство такое, если его смог уничтожить один полуграмотный комбайнёр, Горбачёв?Лекала революции ...
  • Робинзон Робинзонов
    Коммунисты готовили советский союз к уничтожению с самого основания союза.Лекала революции ...

Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"

Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"

Громкая история из Петербурга, где избитый "гостями" местный житель вынужден добиваться справедливости уже три года, подняла закономерный вопрос - почему так происходит? По версии председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, причиной может быть то, что диаспоры через "своих людей" в органах правопорядка "решают вопросики".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
там такая же схема как в своё время бандиты двигали своих во власть. просто спонсируют человека и он им становится должен.  а потом на гос службе он отстаивает интересы своих спонсоров, правда не забывая и себя. правда чурки в это смысле глупые, только своих двигают, что при случае будет против них.
Ответить
2 час.
Владимир Соколов
это не его обязанности)) читайте закон)
Ответить
2 час.
В
Владимир
Власть не борется с миграцией, а борется с демографией...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх