Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"

Владимир Соколов

там такая же схема как в своё время бандиты двигали своих во власть. просто спонсируют человека и он им становится должен. а потом на гос службе он отстаивает интересы своих спонсоров, правда не забывая и себя. правда чурки в это смысле глупые, только своих двигают, что при случае будет против них.