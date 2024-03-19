Громкая история из Петербурга, где избитый "гостями" местный житель вынужден добиваться справедливости уже три года, подняла закономерный вопрос - почему так происходит? По версии председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, причиной может быть то, что диаспоры через "своих людей" в органах правопорядка "решают вопросики".
Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"
Комментарии
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Владимир Соколов
там такая же схема как в своё время бандиты двигали своих во власть. просто спонсируют человека и он им становится должен. а потом на гос службе он отстаивает интересы своих спонсоров, правда не забывая и себя. правда чурки в это смысле глупые, только своих двигают, что при случае будет против них.
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2 час.
Владимир Соколов
это не его обязанности)) читайте закон)
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2 час.
В
Владимир
Власть не борется с миграцией, а борется с демографией...
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2 час.
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