Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для модернизации F-35

США заключили контракты с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 5 млрд долларов для оказания перечня услуг по поддержке, модернизации и программе разработок истребителей F-35, сообщили в Пентагоне.
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