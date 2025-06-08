Празднование Дня молодежи пройдет 28 и 29 июня на Болотной площади

Москва готовится ко Дню молодежи. О программе мероприятий, которые пройдут на 250 площадках города, в том числе в рамках проекта «Лето в Москве», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
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