Ученые назвали вид деятельности, которая губит сердце и ускоряет старение

Длительное сидение за компьютером или ноутбуком, даже если после работы люди идут гулять некоторое время, приводит к раннему старению, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Риверсайде .
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