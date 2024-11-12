В Абхазии оппозиция заблокировала республиканскую трассу

Оппозиционные силы в Абхазии блокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Об этом сообщили представители силовых структур республики на внеплановом заседании совета безопасности, которое проводилось под руководством президента Аслана Бжания, информирует Telegram-канал агентства Апсныпресс.