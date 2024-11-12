Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 176 подписчиков

В Абхазии оппозиция заблокировала республиканскую трассу

В Абхазии оппозиция заблокировала республиканскую трассу

Оппозиционные силы в Абхазии блокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Об этом сообщили представители силовых структур республики на внеплановом заседании совета безопасности, которое проводилось под руководством президента Аслана Бжания, информирует Telegram-канал агентства Апсныпресс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх