В Абхазии оппозиция заблокировала республиканскую трассу

Оппозиционные силы в Абхазии блокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Об этом сообщили представители силовых структур республики на внеплановом заседании совета безопасности, которое проводилось под руководством президента Аслана Бжания, информирует Telegram-канал агентства Апсныпресс.
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