Франция – 6-я сборная, выходившая в финал ЧМ 2 раза подряд. Защитить титул удалось только Италии и Бразилии

Сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Ранее это удавалось лишь пяти сборным: Италии (1934 и 1938), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978), ФРГ (1982 и 1986) и Аргентине (1986 и 1990).
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