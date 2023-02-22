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Китай призвал Запад отказаться от идеи «полной победы» над Россией

Китай призвал Запад отказаться от идеи «полной победы» над Россией

Китайский план мирного урегулирования украинского конфликта построен на идее дипломатической справедливости и безопасности для всех участников, что не соответствует планам Запада о «полной победе» над РФ, пишет издание Spectator.

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