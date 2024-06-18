Власти планируют переформатировать торговлю в метро Москвы

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Формат торговли в московском метро в ближайшее время может радикально измениться – из него исчезнут ларьки, где продают товары не всегда высокого качества и появятся мини-маркеты известных торговых сетей, сообщили "Известия" со ссылкой на информированный источник.
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