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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА увеличил лимит желтых до дисквалификации в общих этапах еврокубков с 3 до 4 карточек. Изменения обусловлены увеличением числа матчей при новом формате

УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации в еврокубковых турнирах. С сезона-2026/27 на общих этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций лимит предупреждений, не повлекших удаление, для игроков и официальных лиц увеличен с трех до четырех.

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