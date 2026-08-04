УЕФА увеличил лимит желтых до дисквалификации в общих этапах еврокубков с 3 до 4 карточек. Изменения обусловлены увеличением числа матчей при новом формате

УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации в еврокубковых турнирах. С сезона-2026/27 на общих этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций лимит предупреждений, не повлекших удаление, для игроков и официальных лиц увеличен с трех до четырех.