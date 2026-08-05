НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Начальник Смоленск рассказал, как ВС РФ преодолевали рвы ВСУ у Красноярского

Начальник Смоленск рассказал, как ВС РФ преодолевали рвы ВСУ у Красноярского

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Российские войска взрывали противотанковые рвы, которые ВСУ вырыли у Красноярского в ДНР, рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Смоленск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии