Начальник Смоленск рассказал, как ВС РФ преодолевали рвы ВСУ у Красноярского

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Российские войска взрывали противотанковые рвы, которые ВСУ вырыли у Красноярского в ДНР, рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Смоленск.
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