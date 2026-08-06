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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более 35 000 фанатов пришли на презентацию Возиньи в «Коло-Коло». На стадионе прошел концерт с фейерверком, человек на параплане спустился на поле и вручил вратарю футболку клуба

« Коло-Коло » презентовал Возинью в качестве игрока клуба.  На стадионе «Монументаль» собрались более 35 тысяч болельщиков.

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