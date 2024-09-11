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Почему гениальный портретист Доминик Энгр всю жизнь избегал этого жанра

Почему гениальный портретист Доминик Энгр всю жизнь избегал этого жанра

Одним из приемов Энгра было намеренное искажение пропорций человеческой фигуры – он мог, например, «добавить» лишние позвонки, как в случае с «Большой одалиской», или «заставить» Фетиду неестественно запрокинуть голову, или даже, создавая портрет, визуально уменьшить тело, обратив внимание зрителя на лицо или руки.

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