Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Президента участвовать в мартовских выборах

Продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах Ксения Караулова, владелица ресторана, выразила поддержку решению действующего президента выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
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