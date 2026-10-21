Телеканал «Ямал-Медиа» готовит обновленный сезон программ на языках коренных народов Севера. О том, что изменится в проектах «Говорим на ненецком» и «Тут султам», как ищут героев в тундре и почему искусственный интеллект пока не справляется с ненецким, авторы и создатели проектов рассказали на пресс-конференции в «Север-Пресс».
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