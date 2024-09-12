На Смоленщине заработали три новых производства

Подробно о реализованных инвестпроектах и развитии ОЭЗ рассказал посетивший площадку губернатор Смоленской области Василий Анохин Первые три резидента особой экономической зоны «Стабна» в Смоленском районе Смоленской области создали и запустили три новых производства, сообщил глава региона Василий Анохин.