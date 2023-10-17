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Автоэксперт Кадаков назвал непроходной идею продления срока скидки на штрафы ПДД

Автоэксперт Кадаков назвал непроходной идею продления срока скидки на штрафы ПДД

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT оценил предложение по расширению срока действия скидки на штрафы за нарушения ПДД до 30 дней или до 40 дней, в случае если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации.

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