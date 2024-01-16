Не дай бог оголятся корни: дачникам дали совет на фоне перепадов температур

Агроном рассказал, защитить яблони, груши и вишни. Konstantin Kokoshkin/globallookpress.comПри резких перепадах температур от морозов к оттепели и обратно больше всего из дачных посадок страдают плодовые деревья.
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