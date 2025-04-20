Эксперт рассказала о негативных последствиях постоянного использования гаджетов

Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни, однако их бесконтрольное использование, особенно детьми и подростками, может приводить к деформации ключевых аспектов развития: способности к эмпатии, живому диалогу, распознаванию невербальных сигналов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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