Суд во Флориде распорядился арестовать россиянина Дениса Постового

Руслан Техажев

Вот и экспортозамещение накрылось медным тазом у министра бывшего руководителя, который теперь и не министр по производству и торговле, а целый первый зам премьера. Скоро мы узнаем что и Денис Мантуров выбирает своим местом постоянного проживания Запад. Как то все, что прокакали в лихие 90-годы, и заводы которые по закрывали и распродали будут восстанавливаться? А иначе всех наших комивояжеров по заграницам скоро пересаживают!