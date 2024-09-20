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Суд во Флориде распорядился арестовать россиянина Дениса Постового

Суд во Флориде распорядился арестовать россиянина Дениса Постового

Суд в штате Флорида решил взять под стражу 44-летнего Дениса Постового, которого обвинили в незаконных поставках микроэлектроники.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Вот и экспортозамещение накрылось медным тазом у  министра бывшего руководителя, который теперь и не министр по производству и торговле, а целый первый зам премьера. Скоро мы узнаем что и Денис Мантуров выбирает своим местом постоянного проживания Запад. Как то все, что прокакали в лихие 90-годы, и заводы которые по закрывали и распродали будут восстанавливаться? А иначе всех наших комивояжеров по заграницам скоро пересаживают!
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16 час.
Федор Топчий
В девяностые ни Мантуров, ни какой другой из нынешней власти заводы не закрывали, а потому сарказм не по адресу.
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15 час.
ФТ
Федор Топчий
Вы владеете реальной информацией о скорой эмиграции Мантурова или просто решили облить человека помоями?
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15 час.

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