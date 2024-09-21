Щедрость Вселенной: Павел Глоба назвал представителей трех знаков зодиака, которые получат все, что захотят – невероятный и редкий период Ольга БезродняяАстролог Павел Глоба предсказал, что с 16 сентября некоторые знаки зодиака получат невероятный шанс — им будет везти во всех начинаниях, и они смогут делать, что хотят, добиваясь желаемого без особых усилий.