Иск бронзового призера ОИ-2016 Уланова к Минкультуры и спорта РК удовлетворен

Бронзовый призер Олимпиады в Рио тяжелоатлет Денис Уланов добился в суде перерасчета призовых выплат.

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