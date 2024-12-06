Геометрия чувств и душевных переживаний по-индийски

С нами не соскучишься!

Узы любви. Автор: Jagannath Paul. Творчество индийского художника Джаганнатха Пола (Jаgannath Рaul) состоит из множества угловатых блоков краски, палитра которых, увы, не пестрит разнообразием цветов, а напротив выдержана в определённых тонах и оттенках чёрного, белого, красного, жёлтого и оранжевого, что придаёт каждой картине нотки драматизма и величия.