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Геометрия чувств и душевных переживаний по-индийски

Геометрия чувств и душевных переживаний по-индийски

Узы любви. Автор: Jagannath Paul.  Творчество индийского художника Джаганнатха Пола (Jаgannath Рaul) состоит из множества угловатых блоков краски, палитра которых, увы, не пестрит разнообразием цветов, а напротив выдержана в определённых тонах и оттенках чёрного, белого, красного, жёлтого и оранжевого, что придаёт каждой картине нотки драматизма и величия.

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