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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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25-летний вратарь сборной Бразилии Бенто переходит в «Аль-Наср»: «Саудовская лига развивается. Вы прекрасно знаете, что имя Роналду значит в футболе» 

«Саудовский проект очень самобытен. Лига там постоянно развивается, и я хочу быть частью этого развития в будущем.

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