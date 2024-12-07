🇷🇴 Вчера в Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов, несмотря на то, что утвердил их буквально несколько дней назад.
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🇷🇴 Вчера в Румынии Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов, несмотря на то, что утвердил их буквально несколько дней назад.
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