Трамп: США и Венесуэла заключили крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории

Президент США Дональд Трамп © Kylie Cooper/Reuters США и Венесуэла заключили соглашение о разработке 17 нефтяных месторождений с доказанными запасами около 65 млрд баррелей.
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