Происшествия
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Происшествия

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В Марий Эл семьи участников СВО посетили столицу республики благодаря инициативе общественников

Представители Общественного совета при МО МВД России «Козьмодемьянский» — руководитель городского Комитета семей воинов Отечества Наталья Подузова и ветеран «Боевого братства» Александр Исаков — организовали для семей участников СВО и ветеранов боевых действий поездку в Йошкар-Олу.

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