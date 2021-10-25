Молдавия наконец перестала кормить Россию, но теперь не может платить за российский газ . Голос Мордора

ЗанозаПолитикаМолдавия наконец перестала кормить Россию, но теперь не может платить за российский газ . Голос Мордора Правительство Молдавии не смогло договориться с «Газпромом» о заключении нового контракта на поставку газа.Вернуться к статье1511НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ИльичевМолдавия не Россию, Молдавия кормила и кормит Одессу, а Россию спаивала своими говняными бормотухами.СГСергей Гре_вНа рынках Одессы действительно есть молдаван.. Но.. Их немного.. И они едут из Приднестровья, ибо ближе. А вина молдавские были хорошие, не надо ля-ля.. Одни из лучших в СССР, наряду с крымскими и грузинскими. Я часто бывал в командировках в Молдавии и оттуда возил всякие-разные.. Но сейчас в магазинах этого нет. Есть неплохие коньяки, но в основном из Приднестровья. А в маркетах молдавских продуктов в упор не вижу.. И с чего бы Молдавии кормить Одессу? Одесская обл. по территории и населению равна Молдавии с Приднестровьем. Если вычесть Приднестровье, то Молдавия на 10% меньше. С/х в Одесской области хорошо развито. Причин у Молдавии кормить именно Одессу нет.ЛСЛидия СанниковаЗакормили. Вечные халявщики.JOKERXXX JOKEREVICHмамалыжники вовсе края попутали)))Леонид БуравлевДа пусть обвиняют в чем хотят!))) Утром деньги, вечером газ!)))Леонид ВасиленкоБезгаз приводит к безэлектро,зато в ЕС. Чем больше убывает населения,тем меньше потребность в энергорессурсах. Аксиома,блин.Адольф ПешковИ ведь так происходит во всех без исключения странах: Руководство делает всякие модные кульбиты, а народ за всё это платит своим здоровьем. Россия - не исключение.Владимир СиденкоРоссия просто обязана хоть мытьём, хоть катаньем всё постсоветское пространство помножить на ноль, а потом аккуратно собрать всех в одну корзину. Только так можно собрать свои земли.Виктортак они по 750тыс доларей за тысячу кубов платят?кормчийНШНина ШалеваЭта никчемная президентша крайне сильно глупа! Кто ее выбрал? По законам коммуналок нужно за все платить! И люди из коммуналок всегда платили за свет, газ... Но если сосед выезжал, то он ни за что больше не платил. НО Платил только за газ и свет в своей новой квартире по полной программе.. По счетчику!НШНина ШалеваПусть Молдавия пишет претензии по газу.. и дальнейшие платежи в адрес ЕС!!! По договорам все страны ЕС платят за все по рыночной шкале... Россия не входим в ЕС! У нас тут разные рыночные отношения....НШНина ШалеваКозлам и козам козья смерть. Это в интервале козьего долголетия. Научные выводы ученых...Slava Lo"покупает его по стоимости 750 тысяч долларов за тысячу кубов", что за бред автора?РСр су санду политика довести страну до ручки чтоб потом ликвидировать государствоКомментировать
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