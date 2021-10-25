Заноза

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Молдавия наконец перестала кормить Россию, но теперь не может платить за российский газ . Голос Мордора

Молдавия наконец перестала кормить Россию, но теперь не может платить за российский газ . Голос Мордора

Правительство Молдавии не смогло договориться с «Газпромом» о заключении нового контракта на поставку газа.

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Евгений Ильичев
Молдавия не Россию, Молдавия кормила и кормит Одессу, а Россию спаивала своими говняными бормотухами.
Сергей Гре_в
На рынках Одессы действительно есть молдаван.. Но.. Их немного.. И они едут из Приднестровья, ибо ближе. А вина молдавские были хорошие, не надо ля-ля.. Одни из лучших в СССР, наряду с крымскими и грузинскими. Я часто бывал в командировках в Молдавии и оттуда возил всякие-разные.. Но сейчас в магазинах этого нет. Есть неплохие коньяки, но в основном из Приднестровья. А в маркетах молдавских продуктов в упор не вижу.. И с чего бы Молдавии кормить Одессу? Одесская обл. по территории и населению равна Молдавии с Приднестровьем. Если вычесть Приднестровье, то Молдавия на 10% меньше. С/х в Одесской области хорошо развито. Причин у Молдавии кормить именно Одессу нет.
Лидия Санникова
Закормили. Вечные халявщики.
JOKERXXX JOKEREVICH
мамалыжники вовсе края попутали)))
Леонид Буравлев
Да пусть обвиняют в чем хотят!))) Утром деньги, вечером газ!)))
Леонид Василенко
Безгаз приводит к безэлектро,зато в ЕС. Чем больше убывает населения,тем меньше потребность в энергорессурсах. Аксиома,блин.
Адольф Пешков
И ведь так происходит во всех без исключения странах: Руководство делает всякие модные кульбиты, а народ за всё это платит своим здоровьем. Россия - не исключение.
Владимир Сиденко
Россия просто обязана хоть мытьём, хоть катаньем всё постсоветское пространство помножить на ноль, а потом аккуратно собрать всех в одну корзину. Только так можно собрать свои земли.
Виктор
так они по 750тыс доларей за тысячу кубов платят?
кормчий
Нина Шалева
Эта никчемная президентша крайне сильно глупа! Кто ее выбрал? По законам коммуналок нужно за все платить! И люди из коммуналок всегда платили за свет, газ... Но если сосед выезжал, то он ни за что больше не платил. НО Платил только за газ и свет в своей новой квартире по полной программе.. По счетчику!
Нина Шалева
Пусть Молдавия пишет претензии по газу.. и дальнейшие платежи в адрес ЕС!!! По договорам все страны ЕС платят за все по рыночной шкале... Россия не входим в ЕС! У нас тут разные рыночные отношения....
Нина Шалева
Козлам и козам козья смерть. Это в интервале козьего долголетия. Научные выводы ученых...
Slava Lo
"покупает его по стоимости 750 тысяч долларов за тысячу кубов", что за бред автора?
р с
у санду политика довести страну до ручки чтоб потом ликвидировать государство

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