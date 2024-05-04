Эксперты рассказали о юридическом статусе опозданий

Такого понятия, как «опоздание», в российских законах не упоминается, что приводит к проблемам в практике, однако вместо него используют термин «прогул», сообщает 4 мая юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.
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