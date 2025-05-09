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На Красной площади завершился парад в честь Дня Победы

На Красной площади завершился парад в честь Дня Победы

Праздничный парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве. «Военный парад, посвящённый 80-ю победе в Великой Отечественной войне, завершается оркестр покидает Красную площадь.

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