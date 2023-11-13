Глава МИД Израиля планирует встретиться с руководителями ВОЗ и Красного Креста

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во вторник, 14 ноября, отправится в Швейцарию с кратким дипломатическим визитом на встречу с главами ВОЗ и Красного Креста вместе с несколькими родственниками заложников, удерживаемых в данный момент в секторе Газа, – сообщает в понедельник, 13 ноября, издание Times of Israel.