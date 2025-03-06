Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ

Силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего уничтожены как минимум четыре беспилотника, сообщил в ночь на 7 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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