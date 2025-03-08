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Шведы и прибалты объявили бойкот Трампу и мечтают дожать Америку санкциями

Шведы и прибалты объявили бойкот Трампу и мечтают дожать Америку санкциями

В Швеции нарастает подспудная ненависть к Дональду Трампу. Простые шведы готовы увидеть в новом-старом американском президенте и его подручных исчадия ада, которые хотят «бросить Украину и Швецию на произвол восточного агрессора».

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