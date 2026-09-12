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Владимирские новости

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Густой туман с видимостью 200 м накроет Владимирскую область в ночь на 13 сентября

Густой туман с видимостью 200 м накроет Владимирскую область в ночь на 13 сентября

Видимость на дорогах региона сократится до 200–800 метров из-за тумана, возрастает риск ДТП. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

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