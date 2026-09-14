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В Москве стартовал прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта «Музыка в метро»

В Москве стартовал прием заявок на участие в 9-м сезоне проекта «Музыка в метро»

В Москве открылся набор для участия в 9-м сезоне проекта «Музыка в метро». Подать заявку исполнители могут до 14 октября.

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