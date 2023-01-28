В Петрозаводске водитель наехал на припаркованные автомобили

Авария произошла в районе дома 64 А по улице Зайцева вечером 27 января. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и наехал на припаркованные у края проезжей части автомобили Mitsubishi и Hyundai.
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