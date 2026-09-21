В Китае открыли первый в мире парк, посвященный воплощенному ИИ

Робот AgiBot демонстрирует чайную церемонию / © Chimelong Group В рамках проекта были представлены сразу несколько достижений, впервые реализованных в индустрии, в том числе первое в мире крупномасштабное применение воплощенного ИИ с поддержкой технологии 5G-A в сфере культуры и туризма.