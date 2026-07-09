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В России с 1 июля изменились правила покупки рецептурных лекарств

В России с 1 июля изменились правила покупки рецептурных лекарств

В ряде регионов с 1 июля начали действовать новые правила покупки лекарств. Назначения врача теперь вносятся в единую медицинскую систему в электронном виде, поэтому бумажный рецепт для части препаратов больше не требуется.

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